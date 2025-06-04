В Нижнекамске откроют производство холодильного и вентиляционного оборудования

Выход на производственную мощность запланирован на 2026 год

Фото: Мария Зверева

В Нижнекамске откроют производство холодильного и вентиляционного оборудования. Объем инвестиций — 770 млн рублей, рассказал на «муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития (АИР) республики руководитель исполкома Радмир Беляев.

По его словам, занимается проектом ООО «Совитал». Работы начаты с 2024 года. Пусконаладка ведется в 2025 году, выход на производственную мощность запланирован на 2026-й. Благодаря новому производству будет создано 200 новых рабочих мест.

Напомним, сейчас Нижнекамск заинтересован в открытии новых точек общепита и гостиниц. «У нас забиты все кафе, все рестораны. «Бинхартс» открыли — туда запись за неделю. Мы готовы рассмотреть и земельные участки, и торговые площади», — заверил Беляев.

Галия Гарифуллина