Радмир Беляев о Нижнекамске: «В плане туризма у нас очень слабо развиты сервисы»

Кроме того, в городе наблюдается дефицит точек общепита и гостиниц

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

В Нижнекамском районе Татарстана слабо развита инфраструктура для туризма, заявил на «муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития (АИР) республики руководитель исполкома Радмир Беляев.

— В плане туризма у нас очень слабо развиты сервисы. У нас мало баз отдыха, развлечений, — посетовал он.

Кроме того, Нижнекамск заинтересован в открытии новых точек общепита и гостиниц. «У нас забиты все кафе, все рестораны. «Бинхартс» открыли — туда запись за неделю. Мы готовы рассмотреть и земельные участки, и торговые площади», — заверил Беляев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Перспективу он видит в развитии индустрии развлечений. «Кинотеатры, сервисы — в таких вещах Нижнекамск нуждается», — подчеркнул спикер.



Напомним, в ближайшие три года Нижнекамский район Татарстана планирует увеличить объем отгруженных товаров до триллиона рублей. В 2024 году показатель составил 884 млрд рублей. «Мы ставим цель за ближайшие три года выйти на триллион и выше. Это амбициозная цель, она ставится и раисом республики», — сказал Беляев.



Галия Гарфиуллина