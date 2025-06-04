Объем фонда благосостояния России на 1 июня составил 11,7 трлн рублей
Объем госдолга составляет 24,9 млрд рублей
На 1 июня объем фонда национального благосостояния России составляет 11,7 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.
Исполнение доходов федерального бюджета при этом составило 12,2 млрд рублей. Объем внутреннего государственного долга достиг 24,9 млрд рублей.
Ранее Минфин России заявлял, что может списать в этом году 44,5 млрд рублей госдолга Татарстана. Объем задолженности республики в начале мая составлял 99,2 млрд рублей.
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