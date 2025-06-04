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Объем фонда благосостояния России на 1 июня составил 11,7 трлн рублей

11:55, 04.06.2025

Объем госдолга составляет 24,9 млрд рублей

Объем фонда благосостояния России на 1 июня составил 11,7 трлн рублей
Фото: Максим Платонов

На 1 июня объем фонда национального благосостояния России составляет 11,7 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Исполнение доходов федерального бюджета при этом составило 12,2 млрд рублей. Объем внутреннего государственного долга достиг 24,9 млрд рублей.

Ранее Минфин России заявлял, что может списать в этом году 44,5 млрд рублей госдолга Татарстана. Объем задолженности республики в начале мая составлял 99,2 млрд рублей.

Дарья Сайфиева
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