Татарстан стал лидером по производству молока в России
Татарстан завершил 2024 год с рекордным объемом производства сырого молока — 2,287 млн тонн. Это делает регион абсолютным лидером среди всех субъектов России, на который теперь приходится 6,7% всего российского молочного рынка. Производство молока в республике увеличилось на 4% по сравнению с прошлым годом.
На пленарной сессии Национального молочного конгресса в Казани председатель совета директоров Молочного союза России Людмила Маницкая подчеркнула точность данных Минсельхоза Татарстана: «Какая честность, вплоть до десятых! Смотрите, несколько лет назад Татарстан называл объем надоя молока в 1,9 млн тонн. Я говорю, давайте округлим до 2 млн. А теперь производят 2,287 млн тонн, и снова не хотят округлять до 2,3 млн тонн».
Власти республики ставят амбициозную задачу — к 2030 году увеличить производство молока до 2,6 млн тонн. В настоящее время в регионе строятся 16 новых животноводческих комплексов, которые смогут разместить 13,6 тыс. голов крупного рогатого скота.
Напомним, что в Татарстане планируется строительство уникального завода по переработке молока, который обойдется в 5 млрд рублей.
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