В Кукморе построят первый в России завод по переработке молока за 5 млрд рублей

Фото: Реальное время

В Кукморе планируется строительство уникального завода по переработке молока, который обойдется в 5 млрд рублей. Об этом сообщил глава Кукморского района Сергей Димитриев на встрече в Агентстве инвестразвития Татарстана.

Димитриев заявил, что работа над проектом продолжается уже более двух лет. Изначально планировалось производство сыров, но в итоге концепция изменилась.

— Сейчас мы будем расщеплять молоко на белки и жиры. Такого завода пока в России нет, — подчеркнул он.

Производимый полуфабрикат из белка будет отправляться на другие заводы, а жиры и остальные компоненты останутся в Кукморе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Глава района объяснил изменение плана: «Мы нанимали три консалтинговые компании, они считали. Рынок уже переполнен сырами, а новая продукция — такой в России еще нет. Нам интересно то, чего нет и на что есть спрос».

Проектирование завода близится к завершению, сейчас предстоит пройти госэкспертизу. Строительство намечено на июль — август 2025 года, а запуск завода планируется летом — осенью 2026 года.

Финансирование проекта будет частично обеспечено за счет инвесторов (20%), остальные средства будут взяты в кредит под 9%. Основные затраты связаны с импортным оборудованием.

— Мы долгие годы искали инвестора, потому что рисковый бизнес, окупаемость больше 10 лет, — добавил Димитриев.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Кукморский район является самым «молочным» в Татарстане, с суточным надоем молока около 513 тонн, но перерабатывается лишь 20 тонн. Новый завод сможет перерабатывать 800 тонн молока, поэтому потребуется закупка сырья из других районов Татарстана или соседних регионов.

Накануне раис Татарстана Рустам Минниханов поделился новым достижением в республике: коровы Балтасинского района установили новый рекорд по надоям.

— Побывали в Балтасинском районе. Здесь в сельском хозяйстве всегда хорошие показатели. Например, сейчас в районе более 70 коров дают рекордный надой — более 60 литров молока, — написал Рустам Минниханов



Анастасия Фартыгина