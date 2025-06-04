В Казани более половины трамвайных путей нуждаются в ремонте

Фото: Динар Фатыхов

В Казани изношены более половины трамвайных путей. Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» проводят работы по ремонту и поддержанию путей в исправном состоянии для обеспечения комфортного и безопасного передвижения пассажиров.

За май работники службы провели техническое обслуживание 148 температурных компенсаторов, заменили 19,5 метра рельс и заварили 42 стыка рельс. Продолжается замена старых шпал, из которых уже заменено 349.

Для улучшения плавности хода трамваев выполнена выправка пути на 21 тыс. метров. Также в этом месяце был заменен один стрелочный перевод на разворотной петле Халитова, 1 и один температурный компенсатор на перегоне Сафиуллина — Чишмяле.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Аварийные бригады оперативно устраняют заявки и замечания диспетчеров и водителей. Работы по покосу травы и вырубке кустарников вдоль трамвайных путей также продолжаются.

На балансе предприятия находится 132 километра трамвайных путей, из которых 70 километров имеют предельный износ. Несмотря на ежедневное поддержание путей, многие участки требуют капитальных вложений. Для их обновления, а также модернизации подстанций и кабельных систем необходимо около 6 миллиардов рублей.

Накануне казанское трамвайное депо пополнилось первым трехсекционным трамвайным вагоном, полученным в дар от предприятия из Санкт-Петербурга.



Анастасия Фартыгина