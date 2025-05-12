Казань получила в подарок трехсекционный трамвай из Санкт-Петербурга

Казанское трамвайное депо пополнилось первым трехсекционным трамвайным вагоном, полученным в дар от предприятия из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Специалисты трамвайного депо Казани провели осмотр салона, проверили систему отопления, а также оснастили вагон современным оборудованием, включая блоки дверного управления, зарядное устройство, питание кондиционеров, отопительные батареи, навигацию, табло с маршрутом и бегущей строкой, а также бескондукторную систему оплаты проезда.

Это пополнение трамвайного парка особенно актуально в связи с необходимостью капитального ремонта трамвайных путей и контактных сетей в Казани, который оценивается в сумму около 6 млрд рублей.

Рената Валеева