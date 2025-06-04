Lada Granta стала самой продаваемой машиной в России

В прошлом месяце было продано 25,6 тыс. новых автомобилей этой марки

Фото: Динар Фатыхов

В мае 2025 года первое место по продажам в России занял отечественный автомобиль Lada Granta. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При снижении продаж новых машин на 35,1% по сравнению с прошлым годом, было продано 25,6 тыс. автомобилей этой марки.

Второе место по продажам заняла Lada Vesta. Россияне приобрели 6559 тыс. машин.

Китайский кроссовер Haval Jolion стал третьим по востребованности. Его продажи составили 4586 машин.

Всего по итогам мая 2025 года в России реализовано 91,2 тыс. новых легковых машин.

Ранее эксперты «Авито Авто» выяснили, что в Татарстане в 2025 году наиболее доступными в эксплуатации остаются бюджетные модели. Лидерами по минимальной стоимости владения стали Lada Granta (72 тыс. рублей в год), Kia Rio (74 тыс. рублей) и Hyundai Solaris (75 тыс. рублей).

Дарья Сайфиева