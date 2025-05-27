В Татарстане названы самые дешевые в содержании автомобили с пробегом

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Эксперты «Авито Авто» выяснили, что в Татарстане в 2025 году наиболее доступными в эксплуатации остаются бюджетные модели.

Лидерами по минимальной стоимости владения стали LADA Granta (72 тыс. рублей в год), Kia Rio (74 тыс. рублей) и Hyundai Solaris (75 тыс. рублей).

Среди марок выгоднее всего содержать Skoda и LADA — их годовое обслуживание обходится в 79 тыс. рублей. Незначительно дороже обходятся Ford (80 тыс. рублей), Hyundai и Opel (по 82 тыс. рублей).

— Стоимость владения авто — важный фактор при выборе автомобиля. Мы предоставляем данные о расходах на транспортный налог, ОСАГО, техосмотр и топливо, чтобы помочь покупателям оценить будущие затраты, — отметил Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» «Авито».

Напомним, что в апреле 2025 года средний размер выданных автокредитов в Татарстане составил 1,22 млн рублей, что на 7,6% меньше, чем в апреле 2024 года (1,32 млн рублей). Это следует из данных топ-30 регионов России по объемам автокредитования.

Матвей Гавриков