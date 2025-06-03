Муфтий назвал цены на жертвенных животных в Курбан-байрам

Фото: Максим Платонов

В преддверии праздника Курбан-байрам, который в этом году отмечается 6 июня, муфтии сообщили о ценах на жертвенных животных в различных регионах России. Стоимость жертвенного животного в Москве и Санкт-Петербурге может достигать 20 тыс. рублей, пишет РИА «Новости».

— По последним данным, цены — от 15—20 тысяч рублей. Цены, конечно, на Курбан-байрам возрастают, — отметил заместитель муфтия Москвы, руководитель религиозной организации «Милость» Марат Алимов.

Председатель ДУМ Московской области муфтий Рушан Аббясов сообщил, что в Мекке цены на жертвенных животных составляют $100—150 (около 12 тыс. рублей). Представитель ДУМ России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир Хусаинов добавил, что в регионе забой жертвенного животного со всеми услугами обойдется в 18—20 тыс. рублей, а заместитель муфтия мусульман Крыма и города Севастополь Раим Гафаров заявил, что на полуострове это будет стоить около 18 тыс. рублей.

Напомним, что Курбан-байрам является одним из главных праздников в исламе и отмечается в завершение хаджа — паломничества в Мекку и Медину. В этом году хадж проходит с 4 по 9 июня.

Ранее муфтии обратились к верующим мусульманам с призывом совершать забой жертвенных животных на Курбан-байрам исключительно в специально отведенных для этого местах.

Рената Валеева