В Казани будут судить организаторов крупной схемы сбыта фальшивой валюты

Фото: Татьяна Демина

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух жителей республики, обвиняемых в крупном обороте поддельной иностранной валюты. Мужчины обвиняются по ч. 3 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка, сбыт поддельных денег), сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2024 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществляли на территории Казани хранение, перевозку и сбыт более 540 поддельных купюр иностранной валюты.

Следствие установило, что обвиняемые действовали совместно с другими соучастниками, личности которых устанавливаются. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

Рената Валеева