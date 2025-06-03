Банк России опубликовал курс валют на среду, 4 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 4 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар подешевел на 0,27 рубля, юань — на 0,03 рубля, евро подешевел на 0,45 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,85 рубля;
- евро — 89,93 рубля;
- юань — 10,91 рубля.
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