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Банк России опубликовал курс валют на среду, 4 июня

17:35, 03.06.2025
Банк России опубликовал курс валют на среду, 4 июня
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 4 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар подешевел на 0,27 рубля, юань — на 0,03 рубля, евро подешевел на 0,45 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,85 рубля;
  • евро — 89,93 рубля;
  • юань — 10,91 рубля.

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