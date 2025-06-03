Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды 4 июня
Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий на территории региона.
Днем 4 июня местами ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 15—17 метров в секунду.
Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в июне средняя температура в Татарстане ожидается выше климатической нормы. По его словам, на 20% территории России, включая север Поволжья, температура будет выше обычной.
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