Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после массового ДТП с погибшим подростком

В Приволжском районе Казани произошло ДТП, унесшее жизнь 16-летнего подростка. Вечером 27 мая на дороге столкнулись грузовой автомобиль МАЗ, «Лада Гранта», Toyota Land Cruiser, Kia Seltos и два внедорожника GWM TANK 300, сообщили в прокуратуре республики.

В результате аварии пассажир «Гранты» 2009 года рождения получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на оказанную медпомощь, подросток скончался в больнице.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые экспертизы.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры города Казани.



Рената Валеева