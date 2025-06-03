Самым популярным месяцем для отдыха татарстанцев стал июль

Фото: Рената Валеева

Большинство жителей Татарстана активно планируют свой летний отдых. 82% жителей региона находятся в процессе выбора дат и направлений для отпуска, 13% уже отдохнули, а 5% вообще не планируют отпуск. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики hh.ru и «Островок».

Самыми популярными месяцами для отдыха стали июль (57%) и август (49%), за ними следуют июнь (39%) и сентябрь (32%). Сентябрь выбирают те, кто предпочитает «бархатный сезон» с меньшим количеством туристов и более низкими ценами.

— Сезонность напрямую влияет на выбор направлений: летом и в бархатный сезон традиционно лидируют пляжные курорты — Краснодарский край и Крым, среди зарубежных — Абхазия и Турция, — отмечает управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.



Среди российских направлений, где жители Татарстана чаще всего бронируют размещение на лето, лидируют Краснодарский край, Крым и Алтайский край. Зарубежные направления возглавляют Турция, Абхазия и Таиланд, а также Беларусь, ОАЭ и Китай.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Пляжный отдых является самым популярным форматом отдыха для жителей Татарстана (53%). Далее следуют активные виды отдыха (38%), экскурсионные туры (34%), спа-отели и санаторные курорты (31%) и отдых дома или на даче (21%).

Что касается бюджета на отпуск, 19% жителей Татарстана готовы потратить более 100 тыс. рублей, 24% еще не определились с суммой. Среди тех, кто спланировал свои расходы, 14% закладывают 80—100 тыс. рублей, а по 11% — 20—40 тыс., 40—60 тыс. и 60—80 тыс. рублей. 10% опрошенных планируют уложиться в сумму до 20 тыс. рублей.

59% россиян собираются отправиться в путешествие по другим регионам России в ближайший год. Каждый третий из них (30%) планирует забронировать жилье через онлайн-агрегаторы.

Рената Валеева