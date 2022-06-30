Олеся Балтусова о ситуации с кладбищем «Бишбалта»: «Лишимся наследия, едва его оформив»

Фото: Инна Серова

Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова прокомментировала ситуацию на бишбалтинском кладбище, которую освещало «Реальное время».

По ее словам, казанское кладбище «Бишбалта» и «Мощеную дорогу к волжским (Бакалдинским) пристаням» ставили на охрану, а теперь там разрешили добычу песка.

— Очень плохая ситуация. Мы ставили на охрану и дорогу, и бишбалтинское кладбище с таким трудом, а теперь оказывается, что там разрешена добыча песка. Лишимся наследия, едва его оформив, — написала она в telegram-канале «Дежурный по наследию».

Как стало известно «Реальному времени», многострадальное полуразрушенное и частично затопленное древнее мусульманское кладбище «Бишбалта» в Адмиралтейской слободе Казани оказалось в зоне будущей добычи строительного песка. Компания «Рекасервис» готовится начать работы в русле Волги — в зоне объектов культурного наследия: легендарных мазарок, булыжной мостовой, ведущей от пляжа «Локомотив» к Бакалдинским пристаням, и древних Бакалдинских стоянок. Историко-культурная экспертиза сочла это возможным при условии создания буферных зон вокруг древних памятников культуры. Подробнее о том, какие и где планируются работы, рисках, которыми грозит добыча песка вблизи объектов культурного наследия, и этической стороне этого бизнес-проекта — в нашем материале.

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Маргарита Головатенко