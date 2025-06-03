Между Казанью и Чебоксарами запущено скоростное речное сообщение

Фото: Динар Фатыхов

С начала июня между Казанью и Чебоксарами начали курсировать скоростные речные суда «Валдай». Новое направление позволит жителям и гостям двух городов совершать комфортные и быстрые путешествия по Волге.

Скоростные суда «Валдай» выполняют два рейса в день в каждом направлении:

утренний рейс: отправление из Казани/Чебоксар в 8.00;

дневной рейс: отправление из Казани/Чебоксар в 16.00.

Время в пути между Казанью и Чебоксарами составляет всего 3 часа.

Также для удобства туристов открыт дополнительный маршрут из Чебоксар в исторический Свияжск. Судно отправляется из Чебоксар в 8.00, а обратный рейс из Свияжска — в 14.00

30 мая Зеленодольский завод имени Горького осуществил спуск на воду нового скоростного судна на подводных крыльях «Метеор-2020».

Рената Валеева