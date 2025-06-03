Между Казанью и Чебоксарами запущено скоростное речное сообщение
С начала июня между Казанью и Чебоксарами начали курсировать скоростные речные суда «Валдай». Новое направление позволит жителям и гостям двух городов совершать комфортные и быстрые путешествия по Волге.
Скоростные суда «Валдай» выполняют два рейса в день в каждом направлении:
- утренний рейс: отправление из Казани/Чебоксар в 8.00;
- дневной рейс: отправление из Казани/Чебоксар в 16.00.
Время в пути между Казанью и Чебоксарами составляет всего 3 часа.
Также для удобства туристов открыт дополнительный маршрут из Чебоксар в исторический Свияжск. Судно отправляется из Чебоксар в 8.00, а обратный рейс из Свияжска — в 14.00
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