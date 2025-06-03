Минниханов — подросткам Татарстана: «Общайтесь, а главное — дружите»

Фото: Михаил Захаров

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Мордовии Артем Здунов проводят встречу с 200 подростками — участниками межрегионального детско-юношеского форума в Казани. Встреча проходит в формате открытого диалога в экстрим-парке «Урам».

«Шумбратада, ялгат! Желаю плодотворной работы! Общайтесь, а главное — дружите! Танышыгыз, аралашыгыз һәм дуслашыгыз!» — написал Минниханов в своем телеграм-канале.

Подростки, в основном члены «Движения Первых» из Татарстана и Мордовии, смогут задать интересующие их вопросы руководителям регионов.

В рейтинге эффективности глав регионов России по итогам мая Минниханов занял второе место с оценкой 91%. С разницей в 1%, с показателем 92%, лидером рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин.

Рената Валеева