В Росреестре Татарстана разъяснили закон об освоении земельных участков

Фото: Мария Зверева

С 1 марта 2025 года в России вступает в силу федеральный закон, согласно которому земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, должны быть освоены в течение трех лет. Если владелец этого не сделает, их могут изъять. Освоение касается в первую очередь проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорняками, пояснили в Управлении Росреестра по Татарстану.

К основным признакам неиспользования земельного участка относятся следующие случаи:

если в течение двух лет и более на нем не появилось фундамента, подземных конструктивных элементов;

если в течение пяти лет построенное здание не зарегистрировано. Исключение составляют случаи, когда разрешение о строительстве содержит другие сроки.

К признакам неиспользования земель с существующими постройками относятся:

неиспользование этих зданий по целевому назначению в течение пяти и более лет;

разрушение или повреждение конструктивных элементов построек (например, разрушена крыша, стены, нет окон или стекол в них);

если земельный участок захламлен мусором, предметами, которые не связаны с использованием земельного участка;

если земельный участок зарос сорняками высотой более 1 м и более чем на 50%.

Сроки освоения участков, которые будут приобретены после 1 марта, начнут исчислять с момента регистрации. Что касается участков, которые уже в собственности, — срок исчисляется с момента вступления закона в силу.

Следить за тем, как используются земельные участки, будут Росреестр и органы местного самоуправления. При первом выявлении нарушения штраф не назначается. Если владелец участка не устранит его, то против него возбудят дело по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор). По решению суда земельный участок могут изъять и продать с публичных торгов.



— Также необходимо отметить, что, даже если человек не освоил земельный участок в срок, это не будет автоматически являться основанием для его изъятия. Напоминаем, что изъятию земельного участка предшествует проведение контрольных (надзорных) мероприятий. Правообладатели участков, на которых будут выявлены признаки неиспользования, смогут устранить нарушения в установленном порядке. Изъятие земельного участка является крайней мерой! — подчеркнули в ведомстве.

Если собственники не могут освоить земельный участок в срок по объективным причинам, у них будет возможность предоставить подтверждающие материалы, добавили в Росреестре по Татарстану.

Галия Гарифуллина