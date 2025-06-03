В Татарстане уменьшился оборот наличных денег в начале 2025 года

Фото: Максим Платонов

В первом квартале 2025 года в Татарстане зафиксировано снижение объемов наличного денежного оборота. По данным Банка России, аналогичная тенденция наблюдается и в целом по России. Об этом пишет «РБК Татарстан».

В январе — марте 2025 года банки в Татарстане выдали наличных денег на общую сумму 374 млрд рублей, что на 13,1 млрд рублей (-3,4%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поступления наличных денег через кредитные организации и подразделения Центробанка в республике составили 371,5 млрд рублей, что также на 13 млрд рублей (-3,4%) меньше, чем в первом квартале 2024 года.

Под наличным денежным оборотом Банк России понимает совокупность операций по поступлению и выдаче наличных денег, осуществляемых через кредитные организации и подразделения ЦБ, за исключением межбанковских и внутрибанковских операций.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В целом по России в первом квартале 2025 года объем выдачи наличных составил 14,1 трлн рублей — по сравнению с 14,9 трлн рублей в аналогичном периоде 2024 года. Поступления наличных оцениваются в 14,2 трлн рублей, что на 516,1 млрд рублей меньше, чем в январе — марте прошлого года.

В ПФО через банки, включая банкоматы, было выдано более 2,1 трлн рублей наличных, что на 79,5 млрд рублей меньше, чем в первом квартале 2024 года. Поступления наличных в кредитные организации и подразделения ЦБ в ПФО также составили более 2,1 трлн рублей, сократившись на 73,8 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на общее снижение по округу, Татарстан лидирует среди регионов ПФО по объему выданных в первом квартале наличных. В топ-3 также вошли Самарская область (273,1 млрд рублей) и Башкортостан (264,8 млрд рублей). Наименьший объем выдачи наличных зафиксирован в Мордовии (43,2 млрд рублей).

Напомним, что глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила о планах масштабного расширения эксперимента по внедрению цифрового рубля.

Рената Валеева