В Татарстане за полвека исчезло более 3 000 водоемов
За последние полвека в Татарстане исчезли с карты более трех тысяч озер, прудов и мелких водоемов. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков на совместном заседании Комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.
Главной причиной исчезновения водных объектов, по словам министра, является антропогенное воздействие. Данные Института проблем экологии и недропользования Академии наук Татарстана подтверждают, что именно человеческая деятельность стала ключевым фактором, приводящим к утрате водных ресурсов.
На сегодняшний день обводненность территории Татарстана составляет всего 6,4%, что ниже, чем во многих других регионах России.
Власти республики подчеркнули необходимость немедленных мер по восстановлению водных ресурсов. По словам министра экологии, это критически важно не только для сохранения экологического баланса, но и для поддержания качества жизни населения, особенно в условиях меняющегося климата и растущей численности населения.
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