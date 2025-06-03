В Татарстане за полвека исчезло более 3 000 водоемов

Фото: Динар Фатыхов

За последние полвека в Татарстане исчезли с карты более трех тысяч озер, прудов и мелких водоемов. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков на совместном заседании Комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Главной причиной исчезновения водных объектов, по словам министра, является антропогенное воздействие. Данные Института проблем экологии и недропользования Академии наук Татарстана подтверждают, что именно человеческая деятельность стала ключевым фактором, приводящим к утрате водных ресурсов.



На сегодняшний день обводненность территории Татарстана составляет всего 6,4%, что ниже, чем во многих других регионах России.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Власти республики подчеркнули необходимость немедленных мер по восстановлению водных ресурсов. По словам министра экологии, это критически важно не только для сохранения экологического баланса, но и для поддержания качества жизни населения, особенно в условиях меняющегося климата и растущей численности населения.

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Рената Валеева