МТС Web Services создала систему ИИ-агентов для автоматизации задач

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МТС Web Services разработала MWS Agent — автономную систему, способную анализировать данные и выполнять задачи без участия человека. Технология основана на LLM-оркестраторе MWS GPT и может использоваться для анализа данных, разработки сайтов, планирования путешествий и других сценариев.

В отличие от традиционных моделей ИИ, MWS Agent адаптируется к контексту задачи и корректирует свои действия на основе актуальных данных. Система использует модульный подход: запросы на естественном языке обрабатываются оркестратором, который распределяет задачи между специализированными агентами.

Реальное время / realnoevremya.ru

Технология проходит внутреннее тестирование. Среди сценариев применения — аналитика данных, работа с патентными кейсами и административные задачи. После завершения пилотного этапа система может быть адаптирована для внешних заказчиков.

По прогнозам компании, к 2027 году до 50% российских компаний могут использовать подобные решения. Наибольший интерес к технологии проявляют в ИТ, логистике, добывающей отрасли и рознице.

Матвей Гавриков