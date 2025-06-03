ЦЗН Татарстана рассказал, как бесплатно получить права

Фото: Динар Фатыхов

ЦЗН Татарстана сообщил о возможности бесплатного обучения на водительские права для безработных и других льготных категорий граждан.

Бесплатное обучение доступно на категории B или C при наличии медицинской справки. Право на льготу имеют зарегистрированные в ЦЗН безработные, женщины в декрете, пенсионеры и выпускники колледжей, если права нужны для работы по специальности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для записи необходимо предоставить паспорт, трудовую книжку, документ об образовании и справку о доходах. Заявку можно оставить через портал «Работа в России» или в отделении ЦЗН. Государство покрывает теоретические и практические занятия, а также учебные материалы.

Если обучение проходило в рамках целевой программы, после получения прав нужно отработать минимум полгода.

Напомним, что Госдума вернулась к обсуждению законопроекта, который позволит ГАИ отзывать водительские удостоверения у граждан, чье здоровье ухудшилось, не дожидаясь обязательного медосмотра, проводимого раз в десять лет.



Матвей Гавриков