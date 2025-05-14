ГАИ получит право отзывать права у водителей с ухудшившимся здоровьем

Фото: Динар Фатыхов

Госдума вернулась к обсуждению законопроекта, который позволит ГАИ отзывать водительские удостоверения у граждан, чье здоровье ухудшилось, не дожидаясь обязательного медосмотра, проводимого раз в десять лет. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Законопроект, впервые внесенный в нижнюю палату парламента еще в 2022 году и принятый в первом чтении, претерпел изменения ко второму чтению — появилась возможность вернуть права после успешного лечения.

Согласно законопроекту, медицинские учреждения будут обязаны отслеживать наличие противопоказаний к управлению транспортными средствами у граждан. В случае их обнаружения водитель будет направлен на внеочередное медицинское обследование. Если диагноз подтвердится, информация попадет в электронную базу данных Минздрава, доступ к которой получат сотрудники ГАИ. На основании этих данных ведомство сможет аннулировать водительское удостоверение. Неявка на назначенное обследование также приведет к аннулированию прав.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По обновленному законопроекту, водителю будет отведено три месяца на прохождение обследования, которое можно будет пройти только в лицензированном медицинском учреждении. При этом право на управление транспортным средством за водителем сохраняется на протяжении всего периода обследования. Если противопоказание носит временный характер и устранено в результате лечения, права могут быть восстановлены после прохождения повторной медицинской комиссии.

Кроме того, поправками уточняется дата вступления закона в силу — 1 марта следующего года.

Примечательно, что законопроект предусматривает отказ от бумажных медицинских справок. Предоставление инспекторам ГАИ доступа к базе данных Минздрава позволит полностью перейти на электронные медицинские справки.

Рената Валеева