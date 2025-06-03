В Татарстане предлагают продлить налоговые льготы для дачников и соцобъектов до 2027 года

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В Татарстане планируют продлить налоговые льготы для дачников и частных соцобъектов. Кабмин республики внес соответствующий законопроект в Госсовет, и его сумма налоговых преференций оценивается в 190 млн рублей. На данный момент документ проходит предварительное рассмотрение.

Если закон примут, садоводческие некоммерческие товарищества, созданные до 2019 года, смогут продолжать пользоваться освобождением от налога на имущество общего пользования до 1 января 2027 года. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что эта мера направлена на развитие таких товариществ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, для частных объектов социально-культурной сферы, которые используются в здравоохранении и спорте, также предлагается сохранить налоговые преференции до 2027 года. Это позволит снизить налог до 4,55% от исчисленной суммы.

Напомним, что каждый седьмой житель Казани потратит более 100 тысяч рублей на подготовку к дачному сезону.



Анастасия Фартыгина