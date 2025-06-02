Машинист Павел Мишин, погибший в результате ЧП под Брянском, спас сотни жизней

Машинист Павел Мишин, погибший в результате чрезвычайного происшествия с поездом под Брянском, ценой своей жизни предотвратил трагедию и спас сотни пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Согласно информации, Мишин, управляя поездом, заметил внезапно возникшее на железнодорожных путях препятствие. Он немедленно применил экстренное торможение и приказал своему помощнику покинуть кабину и укрыться в машинном отделении.

— Меры, которые успел принять Павел, пожертвовав собой, позволили к моменту столкновения снизить скорость поезда и тем самым сохранить сотни жизней пассажиров, — говорится в официальном сообщении.

скриншот с сайта РЖД

По словам представителей компании, самоотверженные действия Мишина позволили значительно уменьшить последствия столкновения и избежать многочисленных жертв.

Накануне, в ночь на 1 июня, в Брянской области обрушился автомобильный мост, на который упал пассажирский поезд №86 сообщением Климов — Москва. В результате происшествия погибли семь человек, пострадали около 100. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста.

В Курской области в ту же ночь обрушился мост на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка. Трое сотрудников локомотивной бригады получили травмы, но их состояние оценивается как удовлетворительное.



Рената Валеева