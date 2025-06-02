Согласно меморандуму, Россия предложила Украине провести выборы

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Меморандум, представленный на переговорах в Стамбуле, предполагает проведение выборов и формирование новых органов власти на территории Украины после выполнения ряда предварительных условий.

— Последовательность шагов и сроки их осуществления… Проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины, — говорится в документе, пишет РИА «Новости».

Второй раунд переговоров между российскими и украинскими делегациями, состоявшийся в понедельник во дворце Чираган, продлился более часа. Предыдущие переговоры, состоявшиеся 16 мая, также прошли в Стамбуле по инициативе президента России Владимира Путина и завершились договоренностью о масштабном обмене пленными (1 000 на 1 000) и обсуждением прекращения огня. Обмен пленными в рамках достигнутых договоренностей состоялся с 23 по 25 мая.

Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что Россия разработала меморандум, отражающий позицию страны по всем аспектам урегулирования кризиса. Россия предложила провести следующий раунд переговоров 2 июня в Стамбуле.

Рената Валеева