Эрдоган назвал «великолепной» встречу делегаций России и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил прошедшую в Стамбуле встречу делегаций России и Украины, назвав ее «великолепной». Об этом он заявил в своем обращении к нации по итогам заседания Кабинета министров, пишет РИА «Новости».

— Сегодня в Стамбуле встретились российская и украинская делегации. Это была великолепная встреча, — отметил Эрдоган.

Президент Турции также сообщил, что в результате переговоров был достигнут прогресс в вопросах обмена пленными и телами погибших.

— Обмен пленными достиг более тысячи человек. Помимо этого обмена пленными, с российской и украинской стороны есть договоренность по обмену тел. Эти цифры тоже очень большие. Мой министр иностранных дел и средств массовой информации озвучивает эти цифры мировому общественному мнению, — сказал Эрдоган.

По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сделал ряд заявлений, касающихся обмена телами погибших солдат, проекта меморандума об условиях завершения конфликта и ситуации с детьми, оказавшимися в зоне боевых действий.

Рената Валеева