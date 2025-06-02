В Татарстане в 2025 году планируют обеспечить жильем 450 детей-сирот

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В 2025 году в Татарстане планируется предоставить жилье 450 детям-сиротам. Об этом сообщил замминистра образования и науки Рамиль Хайруллин.

По словам Хайруллина, в регионе эффективно работает механизм планомерного обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За период с 2013 по 2024 год квартиры из специализированного жилищного фонда получили 5 346 человек. В 2023 году жильем был обеспечен 621 ребенок-сирота.



Замминистра также отметил, что в 2024 году 660 детей обрели новые семьи: 31 ребенок был усыновлен, 104 ребенка переданы в приемные семьи, а 525 детей взяты под опеку.

По состоянию на 31 мая 2025 года в Татарстане построено 1 млн 814 тыс. кв. метров жилья, что составляет 56% от годового плана.

Рената Валеева