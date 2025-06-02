Казанец лишился почти 3 млн рублей, поверив мошенникам

Фото: Динар Фатыхов

Стал жертвой сложной схемы мошенничества 65-летний житель Казани. В результате он потерял 2,9 млн рублей. Злоумышленники, представляясь сотрудниками различных государственных и коммунальных служб, убедили пенсионера перевести все свои сбережения на якобы «безопасные» счета.

Как рассказал потерпевший сотрудникам полиции, несколько дней подряд ему поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками коммунальных служб, Роскомнадзора и правоохранительных органов.

Сначала мошенники под предлогом проверки электросчетчиков запрашивали их показания. Затем один из них, представившийся сотрудником Роскомнадзора, заявил о якобы совершенном переводе средств со счета казанца на нужды ВСУ. После этого позвонивший мужчина, представившийся следователем, начал угрожать пенсионеру уголовной ответственностью за поддержку ВСУ. Убедив потерпевшего в его непричастности, «следователь» настоятельно рекомендовал перевести все сбережения на «безопасные» счета, номера которых были присланы в переписке.

Реальное время / realnoevremya.ru

Поддавшись психологическому давлению и опасаясь последствий, казанец перечислил на указанные мошенниками расчетные счета 2,9 млн рублей. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что телефонные номера, с которых звонили мошенники, зарегистрированы в Башкирии, Пермском крае и Кировской области.

Рената Валеева