На М-12 открыли отель для автопутешественников в направлении Казани

Фото: Динар Фатыхов

На трассе М-12 «Восток» завершено строительство первого отеля на 421 км в направлении Казани, расположенного в Нижегородской области, недалеко от Арзамаса. Об этом сообщили в «Автодоре».

Новый гостиничный комплекс входит в сеть «3А», известную автопутешественникам по трассам М-4 «Дон» и М-11 «Нева». Отель откроет свои двери для постояльцев в ближайшее время.

Комплекс предлагает гостям 45 номеров, способных вместить до 149 человек. В отеле можно разместить и домашних животных.

С января по май 2025 года количество туристов из других регионов России в Татарстане увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом.

Рената Валеева