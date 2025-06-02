«Реал» возглавил клубный рейтинг УЕФА по итогам еврокубкового сезона

Фото: скриншот с realmadrid.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил рейтинг лучших клубов Европы по итогам завершившегося сезона.

На первое место поднялся мадридский «Реал», набрав 143,5 балла. В прошлом рейтинге испанский гранд занимал лишь третью строчку. При этом мадридцы за сезон не завоевали ни одного трофея, проведя не слишком удачный футбольный год. В Ла Лиге команда финишировала второй, в Кубке Испании проиграла в финале, а в Лиге чемпионов выбыла на стадии четвертьфинала.

Второе место в клубном рейтинге УЕФА занял английский «Манчестер Сити» (137,75 балла). Тройку лучших замыкает французский «Пари Сен-Жермен» (118,5) — победитель Лиги чемпионов-2024/25.

В топ-200 команд Европы вошли четыре российских клуба: петербургский «Зенит» (126-е место), московский «Спартак» (137), московский «Локомотив» (157) и «Краснодар» (188).

Зульфат Шафигуллин