«Реал» возглавил клубный рейтинг УЕФА по итогам еврокубкового сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил рейтинг лучших клубов Европы по итогам завершившегося сезона.
На первое место поднялся мадридский «Реал», набрав 143,5 балла. В прошлом рейтинге испанский гранд занимал лишь третью строчку. При этом мадридцы за сезон не завоевали ни одного трофея, проведя не слишком удачный футбольный год. В Ла Лиге команда финишировала второй, в Кубке Испании проиграла в финале, а в Лиге чемпионов выбыла на стадии четвертьфинала.
Второе место в клубном рейтинге УЕФА занял английский «Манчестер Сити» (137,75 балла). Тройку лучших замыкает французский «Пари Сен-Жермен» (118,5) — победитель Лиги чемпионов-2024/25.
В топ-200 команд Европы вошли четыре российских клуба: петербургский «Зенит» (126-е место), московский «Спартак» (137), московский «Локомотив» (157) и «Краснодар» (188).
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