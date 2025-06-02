Резервуар FLAMAX установили в глэмпинге «Альдервиль»

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Один из самых свежих проектов производственное предприятие FLAMAX реализовало для рекреационного комплекса «Альдервиль», который расположен в Высокогорском районе Татарстана.

В этом живописном месте всегда много туристов: одни приезжают, чтобы поймать дзен или вдохновение, другие — в поисках увеселения: отметить важную дату, свадьбу или юбилей. Для обеспечения противопожарной безопасности объекта и его гостей владелец решил установить пожарную емкость, достаточную для хранения запаса воды на случай чрезвычайных ситуаций.

Заказчику было важно, чтобы строительство прошло быстро и, по возможности, незаметно для постояльцев. Стандартная группа монтажников FLAMAX четко выполнила установку, собрав небольшую конструкцию всего за полтора дня. В соответствии с техническим заданием, резервуар получился миниатюрный: объем — 42 м3, диаметр — 3,90 м, высота — 4,21 м.

В проект заложили снеговые и ветровые нагрузки, типичные для северо-запада Татарстана, а на случай морозов утеплили крышу, дно и стенки, установили ТЭНы.

Емкость выполнена в темно-зеленом цвете, который отлично гармонирует с природным ланшафтом соснового заповедника. По желанию клиента, также было выполнено брендирование, которое дополнило аутентичное решение входной группы глэмпинга.

FLAMAX — российский производитель сборных стальных резервуаров питьевого, технического противопожарного запаса, а также блочно-модульных насосных станций. Предлагает комплексные решения для хранения воды. Производственная площадка FLAMAX расположена в Лаишевском районе Республики Татарстан.

Реклама. ООО «ФЛАМАКС»