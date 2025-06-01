Казанская теннисистка вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, родом из Казани, вместе с бельгийкой Элизе Мертенс пробилась в четвертьфинал турнира «Ролан Гаррос» в парном разряде. Об этом сообщает РИА «Спорт».

В третьем круге они уверенно обыграли итальянку Лючию Бронцетти и американку Энн Ли со счетом 6:2, 6:3, а матч длился всего 1 час 8 минут.

В следующем раунде Кудерметова и Мертенс встретятся с победительницами матча между олимпийскими чемпионками 2024 года Сарой Эррани и Ясмин Паолини, а также Беатрис Хаддад Майя и Лаурой Зигемунд.

Анастасия Фартыгина