Новый роман Роберта Гэлбрейта о Корморане Страйке выйдет в сентябре 2025 года

Восьмая книга о частном детективе Корморане Страйке под названием The Hallmarked Man поступит в продажу в Великобритании 2 сентября 2025 года

Под псевдонимом Роберта Гэлбрейта пишет Джоан Роулинг. Фото: Скриншот с сайта РБК Стиль

Издательство объявило дату выхода нового романа Роберта Гэлбрейта. Восьмая книга о частном детективе Корморане Страйке под названием The Hallmarked Man поступит в продажу в Великобритании 2 сентября 2025 года. По сюжету в подвале серебряной лавки рядом с лондонским Залом масонов находят расчлененный труп. Полиция считает, что это тело осужденного за вооруженное ограбление. Однако одна из героинь — Десима Маллинс — не верит этой версии. Она уверена, что погибший — ее исчезнувший парень и отец ее новорожденного ребенка. Она обращается к Страйку за помощью. Страйк и его напарница Робин Эллакотт начинают расследование. Они выясняют, что лавка специализируется на масонских серебряных изделиях.

Список пропавших людей, которые могли оказаться в подвале, быстро растет. Помимо грабителя и бойфренда Десимы, появляются новые фигуранты. Дело усложняется. Следствие выходит за пределы обычного убийства. Параллельно развивается личная линия Страйка и Робин. Робин все больше сближается с полицейским Райаном Мерфи. Страйк испытывает к ней сильные чувства, но не решается рассказать об этом.

Роман станет восьмым в серии, начатой в 2013 году. Автор выпускает книги под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. За этим именем стоит Джоан Роулинг, известная по книгам о Гарри Поттере. Все предыдущие книги серии — «Зов кукушки», «Шелкопряд», «На службе зла», «Смертельная белизна», «Дурная кровь», «Чернильно-черное сердце» и «Бегущая могила» — занимали верхние строчки в списках бестселлеров массовой художественной прозы. Серия экранизирована, съемками занимается компания Brontë Film & TV.

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Екатерина Петрова