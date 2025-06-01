«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Радэлем Замалтдиновым до 2027 года

Фото: Динар Фатыхов

Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Радэлем Замалтдиновым. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Новый контракт будет действовать до 31 мая 2027 года.

Для 23-летнего игрока прошедший сезон стал дебютным в КХЛ. В регулярном чемпионате он сыграл 26 матчей, забив один гол и сделав одну голевую передачу. В плей-офф провел девять встреч, однако не смог отличиться результативными действиями.

Также клуб продлил контракт с нападающим Артемом Галимовым. По информации пресс-службы казанского клуба, новый контракт с 25-летним форвардом будет действовать до конца сезона-2025/2026.

Анастасия Фартыгина