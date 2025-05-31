В Татарстане зафиксировано 4 660 случаев укусов клещей с начала сезона

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Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщает о результатах мониторинга клещевых инфекций. По состоянию на 29 мая 2025 года за медицинской помощью обратились 4 660 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них зарегистрировано 1 259 случаев у детей.

Наибольшее количество обращений приходится на:

Казань — 1 316 укушенных клещами;

Набережные Челны — 679 человек;

Нижнекамский район — 405 пострадавших.

Зарегистрирован первый случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Пациент из Набережных Челнов был укушен клещом во время пребывания в лесной зоне Нижнекамского района.

В рамках профилактических мероприятий проведена обработка наиболее посещаемых территорий на площади 2714,2 гектара (97% от запланированных участков). Контроль эффективности обработок проведен на площади 2174,2 гектара, где клещи не обнаружены. Прививками против клещевого энцефалита охвачено 8 528 человек, что составляет 56% от планового показателя.

Напомним, что на 22 мая в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 3,95 тыс. татарстанцев, в том числе 1 тыс. детей. Это число не превышает многолетней нормы.

Матвей Гавриков