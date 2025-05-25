Из-за укусов клещей в медицинские организации обратились почти 4 тыс. татарстанцев
Число не превышает средний многолетний уровень
На 22 мая в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 3,95 тыс. татарстанцев, в том числе 1 тыс. детей. Число не превышает многолетней нормы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по республике.
Наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано среди жителей:
- Казань — 1112 человек,
- Набережные Челны — 576 человек;
- Нижнекамский район — 361 человек.
Также медики зарегистрировали первый случай иксодового клещевого боррелиоза у жителя Челнов.
В пресс-службе добавили, что противоклещевые обработки проведены на наиболее часто посещаемых населением территориях площади 2678,2 га (96% от подлежащих). Контроль эффективности акарицидных обработок проведен на площади 1424,2га, клещи не выявлены.
Иммунизацией против клещевого энцефалита охвачено 8528 человек (56% от плана).
«Реальное время» разобралось, где можно профессионально снять впившегося клеща и за какую сумму выяснят, насколько был опасен его укус.
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