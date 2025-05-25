Из-за укусов клещей в медицинские организации обратились почти 4 тыс. татарстанцев

Число не превышает средний многолетний уровень

. Фото: Реальное время

На 22 мая в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 3,95 тыс. татарстанцев, в том числе 1 тыс. детей. Число не превышает многолетней нормы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

Наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано среди жителей:

Казань — 1112 человек,

Набережные Челны — 576 человек;

Нижнекамский район — 361 человек.

Также медики зарегистрировали первый случай иксодового клещевого боррелиоза у жителя Челнов.

Реальное время / realnoevremya.ru

В пресс-службе добавили, что противоклещевые обработки проведены на наиболее часто посещаемых населением территориях площади 2678,2 га (96% от подлежащих). Контроль эффективности акарицидных обработок проведен на площади 1424,2га, клещи не выявлены.

Иммунизацией против клещевого энцефалита охвачено 8528 человек (56% от плана).

«Реальное время» разобралось, где можно профессионально снять впившегося клеща и за какую сумму выяснят, насколько был опасен его укус.

Елизавета Пуншева