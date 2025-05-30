В Татарстане за сутки пожарные 10 раз выезжали на тушение возгораний

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Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за прошедшие сутки, 29 мая, ликвидировали 10 пожаров, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Помимо пожаров, спасатели совершили 18 выездов по ложным вызовам, а также семь раз выезжали на взаимодействие с другими службами.

В течение суток пожарные пять раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Происшествий на водных объектах за прошедшие сутки зарегистрировано не было.

Напомним, в Татарстане сообщили о высокой пожарной опасности лесов в период с 29 мая по 2 июня.



Рената Валеева