Пенсии женщин в России превысили размер выплат мужчин

Фото: Максим Платонов

По данным Социального фонда России за 2025 год, женщины-пенсионеры в среднем получают больше, чем мужчины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Средний размер назначенного пенсионного обеспечения женщин составляет 23 249,58 рубля в месяц, тогда как у мужчин этот показатель равен 23 028,33 рубля. Общероссийский средний уровень пенсии составляет 23 175,17 рубля.

Согласно статистике фонда:

Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека;

По инвалидности — 2 193 963 человека;

По потере кормильца — 1 456 262 человека;

Социальные пенсии выплачиваются 3 466 291 россиянину.

Разница между пенсионными выплатами женщин и мужчин хотя и небольшая (221,25 рубля), демонстрирует изменение тенденции в сторону более высоких выплат женщинам-пенсионерам.

Это может быть связано с различиями в структуре пенсионного обеспечения и продолжительности жизни мужчин и женщин.

Напомним, что размер социальной пенсии в России по состоянию на 1 января 2025 года составил в среднем 13,5 тысячи рублей в месяц.

Матвей Гавриков