Зеленодольский завод летом закончит испытания первого пассажирского судна на водороде

Зеленодольский судостроительный завод (входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс») собирается в июне закончить испытания первого пассажирского судна на водороде. Об этом рассказал генеральный директор Зеленодольского завода им. А.М. Горького Александр Филиппов.

— Судно на испытаниях. <...> 10—15 дней максимум нам нужно для того, чтобы доиспытать судно. В настоящий момент мы понимаем, что водородная установка работает. <...> Завершатся испытания с последующей передачей, — цитирует его ТАСС.

Судостроительная корпорация «Ак Барс» собиралась сдать пассажирское судно на водороде до конца 2023 года, однако сроки растянулись из-за ожидания поставки энергетического оборудования.

Для управления судном проекта 00393 необходимо два человека. Со скоростью 12,2 км/ч оно может перевезти 10 пассажиров. Главная задача судна — быть платформой для создания технологии.

Напомним, сейчас в Татарстане работают сразу над несколькими водородными проектами: по созданию грузовика, автобуса и речного судна на водородном топливе, заправочных водородных станций и по строительству крупнейшего в РФ завода по производству водорода.

Галия Гарифуллина