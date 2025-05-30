Перасович указал, чего стоит бояться УНИКСу перед третьим матчем «бронзовой» серии

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от третьего матча бронзовой серии Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани». Игра состоится завтра, 31 мая, в Краснодаре на площадке «Баскет-холла», напомнили в пресс-службе.

— «Локо» показывает отличный баскетбол дома. В Краснодаре они всегда играют жестко и уверенно. Мы должны максимально надежно обороняться и быть готовыми к агрессивной защите хозяев, — заявил Перасович.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что во втором матче серии, прошедшем в Казани, УНИКС столкнулся с упорной обороной «Локомотива-Кубани», которая не позволила казанцам добиться комфортного преимущества. Команда из Краснодара сумела несколько раз сократить отставание и даже вырваться вперед. Повторилась и тенденция к нестабильной игре УНИКСа в концовке, чем «Локо» пытался воспользоваться.



Рената Валеева