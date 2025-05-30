В Казани ужесточились ограничения движения транспорта на ключевых магистралях

Фото: Мария Зверева

Третья транспортная дамба, важнейшая транспортная артерия города и часть Большого казанского кольца, продолжает оставаться под давлением из-за масштабных ограничений движения в разных районах Казани. С момента открытия в 1976 году до строительства объездной дороги в 1990-х годах дамба служила основным транзитным путем для трассы М-7.

На прошлой неделе были введены новые ограничения:

улица Муштари закрыта с 21 мая до 31 октября для строительства жилого комплекса,

на улице Суконной временно ограничили движение из-за выноса водопровода рядом с оживленным перекрестком.

Дополнительно перекрыты следующие участки:

от Вознесенского тракта до улицы Ершова (до 15 октября) из-за ремонта дороги;

на улице Декабристов от дома №131е до дома №129 (до 16 июня) в связи с ремонтом тепловых сетей.

Эти ограничения значительно усложняют транспортную логистику в городе, особенно в условиях уже существующих нагрузок на дорожную инфраструктуру.

Жители и водители вынуждены искать альтернативные маршруты, что увеличивает нагрузку на прилегающие улицы и магистрали.

Напомним, что в 2025 году будет обновлено более трех тысяч километров региональных и местных автомобильных дорог, ведущих к образовательным учреждениям.

Матвей Гавриков