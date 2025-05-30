VK Fest в Казани обзавелся эксклюзивными билетами от известного художника Гузель Гариповой
К предстоящему VK Fest выпущены Art-билеты лимитированной серии, дизайн которых разработала казанский художник Гузель Гарипова.
Иллюстратор известна своими работами в области графики и настенной росписи. В своем творчестве она переосмысляет культурное наследие Татарстана, переплетая традиционные мотивы с современным визуальным языком.
Покупатели Art-билетов не только получат пропуск на фестиваль, но и станут обладателями цифровой обложки для своей страницы «ВКонтакте», выполненной в том же дизайне. Кроме того, среди владельцев Art-билетов будет разыгран оригинальный экземпляр картины Гузель Гариповой.
VK Fest в Казани состоится 29 июня. Ведущими фестиваля станут популярные Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев. На сцене выступят звезды: Валя Карнавал, Арсений Попов, Аня Pokrov, Utopia Show, Женя Лизогуб, Милана Некрасова и Гурам Амарян.
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