В Набережных Челнах задержали группу рабочих, подозреваемых в хищении металла на 4 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Сотрудники МВД по Татарстану задержали группу лиц, подозреваемых в систематическом хищении металлоизделий с одного из предприятий города Набережные Челны. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В полицию обратился руководитель службы безопасности предприятия, заявив о пропаже металлических изделий. В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны шесть работников завода в возрасте от 39 до 67 лет. Среди задержанных лица, ответственные за организацию и контроль погрузочных работ, а также за обеспечение пожарной безопасности на предприятии.

По данным следствия, злоумышленники вывозили похищенный металл за территорию завода, маскируя его под производственные отходы. Для транспортировки использовались как грузовые автомобили, так и служебный транспорт одного из задержанных.

Реальное время / realnoevremya.ru

Похищенное временно хранилось в частном доме и гараже одного из фигурантов, после чего сбывалось ИП, занимающимся изготовлением и реализацией автомобильных запчастей. Общий материальный ущерб, нанесенный предприятию, оценивается в 4 млн рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». На период предварительного следствия четыре фигуранта заключены под стражу, один помещен под домашний арест, а еще один — отпущен под подписку о невыезде.

Рената Валеева