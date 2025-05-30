В 2 тыс. детских лагерях выявлены нарушения пожарной безопасности
В ходе масштабных проверок детских лагерей, проведенных МЧС России в течение мая, выявлены нарушения требований пожарной безопасности почти в 2 тыс. объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении обнаруженных нарушений действуют предписания органов госпожнадзора. Администрации лагерей обязаны устранить все выявленные недостатки в установленные сроки.
Особое внимание в рамках внеплановых проверок уделялось лагерям, расположенным вблизи лесных массивов, в связи с повышенным риском возникновения лесных пожаров.
В целях обеспечения безопасности детей в местах отдыха, удаленных от пожарно-спасательных подразделений, МЧС инициирует создание добровольных пожарных дружин. Это позволит оперативно реагировать на возможные возгорания до прибытия профессиональных спасателей.
В летних пришкольных лагерях Казани, которые пройдут с 26 мая по 26 июня, ждут 19 тыс. детей. Для получения путевки родителям предстоит заплатить 817 рублей. Дети участников СВО смогут отдохнуть в пришкольных лагерях бесплатно.
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