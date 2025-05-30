Келлог: представители США, Германии, Франции и Великобритании будут в Стамбуле 2 июня

Фото: Максим Платонов

В Стамбуле 2 июня может состояться встреча делегаций России и Украины для проведения второго раунда переговоров. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News в четверг.

— Когда мы прибудем в Стамбул на следующей неделе, мы сядем за стол переговоров и обсудим: как это должно выглядеть. И с нами будет так называемая E3 — советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании, — сообщил Келлог. При этом он не уточнил, примут ли представители западных стран непосредственное участие в переговорах между Россией и Украиной, пишет ТАСС.

Информацию о подготовке к переговорам в Стамбуле 2 июня подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сообщил, что глава российской делегации Владимир Мединский передаст украинской стороне меморандум с позицией России по ключевым аспектам преодоления первопричин кризиса.

Предыдущая встреча делегаций РФ и Украины прошла 16 мая и завершилась договоренностями об обмене пленными по формуле «1000 на 1000», а также представлением видения возможного будущего прекращения огня.

Рената Валеева