Эксперт рассказал о штрафах за нескошенную траву на дачном участке

Фото: Максим Платонов

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что владельцы дачных участков под садоводство обязаны не только возделывать землю, но и следить за ее состоянием, включая своевременный покос травы. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, требования касаются как самих участков, так и, в случае вхождения в некоммерческое товарищество, территорий общего пользования. Особое внимание уделяется борьбе с борщевиком Сосновского — за его распространение может быть назначен штраф до 5 тыс. рублей, размер которого зависит от региона.

Реальное время / realnoevremya.ru

Бондарь уточнил, что за неиспользование участка для садоводства или огородничества предусмотрен штраф в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тыс. рублей. За несвоевременное приведение земли в пригодное состояние граждане могут быть оштрафованы на сумму от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Если участок не осваивается в течение трех лет (нет покоса, работ или других признаков использования), местные органы власти могут выдать предписание о приведении земли в порядок. При игнорировании таких требований вопрос может быть передан в суд, что грозит изъятием участка, предупредил эксперт.

Напомним, что недавно член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин прокомментировал тенденцию переезда молодежи за город.

Матвей Гавриков