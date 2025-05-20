Депутат Госдумы объяснил популярность дач у молодежи

. Фото: Динар Фатыхов

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин прокомментировал тенденцию переезда молодежи за город. Об этом сообщает «ДумаТВ».

По его словам, 56% россиян рассматривают дачу как место для отдыха и ментальной перезагрузки. Среди жителей мегаполисов этот показатель достигает 65%.

В то же время пожилые граждане (65+) реже воспринимают дачу как зону отдыха — только 38% опрошенных. «Отрадно видеть, что дача не теряет своей актуальности, а наоборот, приобретает новые смыслы в жизни наших граждан», — отметил депутат.

Напомним, что по данным «Авито Путешествий», Татарстан занял шестое место среди регионов России по количеству предложений изб для краткосрочной аренды. За год предложение таких объектов в республике выросло в 2,4 раза, составив 4% от общероссийского рынка.

Матвей Гавриков