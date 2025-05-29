Жительница Нижнекамска незаконно купила товаров на 1,9 млн рублей из-за сбоя
Прокуратура Нижнекамска утвердила обвинительное заключение по делу жительницы города, которая летом прошлого года воспользовалась сбоем в приложении маркетплейса и совершила покупки на сумму свыше 1,9 млн рублей, не оплатив их.
В ходе обыска у женщины изъяли товары на сумму около 1,1 млн рублей, а ее имущество на 2 млн рублей было арестовано.
Об этом сообщает прокуратура Татарстана в своем телеграм-канале.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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